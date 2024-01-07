Авто з російськими номерами заборонено відсьогодні у Фінляндії

16 березня 2024, 14:03

Згідно з повідомленням Ilta-Sanomat, з 16 березня введено обмеження на використання автомобілів із російськими номерами в Фінляндії без спеціального дозволу.

Фінська митна служба зазначила, що тепер такі автомобілі можуть підлягати оподаткуванню, обкладатись митним збором та ПДВ й повинні будуть виїхати за межі Європейського союзу.

Однак деяким категоріям осіб, таким як студенти денної форми навчання, працівники за строковим трудовим договором і громадяни ЄС або Європейської економічної зони, які постійно проживають на росії, дозволено користуватися автомобілями з російськими номерами. Проте ці особи повинні довести, що легально привезли автомобіль у Фінляндію до набрання чинності заборони.

Також наголошується, що Фінляндія повністю закрила свої кордони з росією через потік мігрантів, які намагаються перетнути кордон, основною частиною яких є люди з Близького Сходу, що шукають притулку.

📅Нагадаємо, що прем'єр-міністр Фінляндії відзначив, що країна готова до можливої війни з росією. Політик зазначивши, що хоча Гельсінкі не очікує негайного нападу, вони готові до будь-яких можливих ризиків.