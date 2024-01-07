В ТЦК на Закарпатті чоловік намагався скоїти самогубство

16 березня 2024, 16:58

У Хустському РТЦК та СП здійснюють службову перевірку внаслідок повідомлення про можливу спробу самогубства цивільної людини. Про це інформує пресслужба Закарпатського територіального центру комплектування за інформацією від "Суспільного".

Згідно з відомством, 13 березня прикордонники затримали чоловіка при спробі незаконного перетину кордону. Представники Державної прикордонної служби доставили людину до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

📢«Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Військовослужбовці ТЦК та СП надали невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію та карету швидкої допомоги, яка доставила чоловіка до Хустської міської лікарні», - заявили в пресслужбі.

Медики зафіксували спробу самогубства. Зараз проводиться службова перевірка щодо цього інциденту.

📢Версія, яку повідомила дівчина чоловіка через соцмережі, де виклала відео та фото чоловіка у лікарні: «Прикордонники забрали чоловіка з готелю в місті Виноградів для перевірки особистості. Відвезли його до пункту пропуску та почали звинувачувати у спробі незаконного перетину кордону. Після цього чоловіка відвезли до Хустського ТЦК, де його били доти, доки він не вирішив покінчити життя самогубством».

📅Також нагадаємо, що закарпатський ОТЦК та СП перевіряє відеоматеріали, розміщені в мережі. На них видно людей у військовій формі, що силою «пакують» чоловіка до мікроавтобуса на вулиці в Мукачеві.

Раніше у Прикарпатті жінки влаштували бійку через фейкову новину про візит представників військкомату. Після цього поліція змінила режим служби на посилений.