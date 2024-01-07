До окупованого Криму приперся шойгу, стурбований знищенням російського флоту

17 березня 2024, 20:18

Так званий міністр оборони рф сергій шойгу приперся до тимчасово окупованого Севастополя, як повідомило російське оборонне відомство в неділю, 17 березня.

Згідно з оголошенням, однією з головних тем візиту була боротьба з морськими дронами, що постійно та вправно атакують російські кораблі в районі окупованого українського Криму.

За інформацією, шойгу наказав проводити навчання з відбиття таких атак "щодня, вдень і вночі", а також висловив необхідність встановлення додаткових вогневих засобів, великокаліберних кулеметних стрілецьких комплексів для знищення безпілотників.

За даними Крим.Реалії, з початку повномасштабної російської агресії проти України вдалося затопити або пошкодити від 20 до 30% Чорноморського флоту росії, причому морські дрони українського виробництва відіграли важливу роль у цьому справедливому, закономірному та виправданому процесі зі знищення флоту російських загарбників.

Нагадаємо, що вранці 5 березня стало відомо, що українські військові здійснили успішну атаку на корабель «сєрґєй котов», використовуючи морські дрони Magura V5.