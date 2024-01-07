У віці 73 роки помер український політик Геннадій Москаль

17 березня 2024, 12:09

У віці 73 років пішов із життя український політик, колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Про це 17 березня повідомили народні депутати Микола Княжицький та Олексій Гончаренко.

📢«Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна пам'ять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою», – написав Княжицький.

З червня 2001 року Геннадій Геннадійович Москаль був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації. У 2002-му він здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

З серпня 2004-го очолив «Комісію у справах осіб, депортованих за національними ознаками». У 2005-му працював заступником міністра внутрішніх справ та начальником кримінальної міліції. Москаль пішов у відставку вже при наступному міністрі, Юрію Луценку. Того ж дня його призначили головою Луганської ОДА, де він пропрацював близько пів року.

Під час позачергових парламентських виборів 2007 року Геннадій Москаль балотувався до Верховної Ради за списками політичної партії «Наша Україна — Народна самооборона». Він також був безпартійним і працював президентом юридичної компанії «Правозахист». Після обрання до парламенту Москаль став першим заступником голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Після парламентських виборів 2012 року він вдруге потрапив до Верховної Ради, представляючи партію «Батьківщина».