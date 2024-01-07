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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
17 березня 2024, 13:14

У Нікополі російські окупанти поцілили дронами по АЗС, поранено людей

Уранці в неділю, російські агресори вдарили двома дронами-камікадзе по місту Нікополь Дніпропетровської області. Про це інформує голова місцевої ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram каналі 17 березня.

«Влучили по заправці. Постраждали троє чоловіків. 32, 43 і 67 років. Медики надали їм усю необхідну допомогу», – зазначив він.

Також було завдано шкоди обладнанню автозаправної станції та вантажному автомобілю.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни здійснили атаку "шахедами" в Одеському районі. Сили протиповітряної оборони збили майже всі безпілотники, але, на жаль, є повідомлення про пошкодження.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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