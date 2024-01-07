У Нікополі російські окупанти поцілили дронами по АЗС, поранено людей

Уранці в неділю, російські агресори вдарили двома дронами-камікадзе по місту Нікополь Дніпропетровської області. Про це інформує голова місцевої ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram каналі 17 березня.
«Влучили по заправці. Постраждали троє чоловіків. 32, 43 і 67 років. Медики надали їм усю необхідну допомогу», – зазначив він.
Також було завдано шкоди обладнанню автозаправної станції та вантажному автомобілю.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни здійснили атаку "шахедами" в Одеському районі. Сили протиповітряної оборони збили майже всі безпілотники, але, на жаль, є повідомлення про пошкодження.