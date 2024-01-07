У Львові працівників ТЦК звинуватили у викраденні волонтера Кирила Тарана

17 березня 2024, 14:48

У вечірній час у п'ятницю, 15 березня, у Львові було зафіксовано викрадення із застосуванням сили щодо чоловіка призовного віку, що спровокувало бурхливі обговорення та чисельні обурення користувачів в соціальних мережах.

За інформацією, декілька чоловіків у військовій формі, що схожі на співробітників ТЦК та СП (колишній військкомат) силоміць заштовхали людину до мікроавтобуса, після чого відвезли в невідомому напрямку. Відео інциденту, зняте камерами спостереження, в соцмережі Instagram оприлюднила дружина викраденого чоловіка – Віолетта Таран. У обласному ТЦК та СП вже відреагували на цю подію.

Відомо, що потерпілим виявився львівський волонтер Кирило Таран, який виготовляє пластмасові вироби для Збройних Сил України. Його дружина заявила, що під час затримання пошкодили його особисті речі(розірвали верхній одяг, розбили окуляри та телефон), до того ж не було належним чином вручено жодної повістки на місці події.

Таран відмовився проходити військово-лікарську комісію через відсутність при собі медичних документів, які б хотів надати комісії.

📢«Близько 04:00 16 березня був готовий наказ про мобілізацію мого чоловіка із підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП – Романа Немишкала, якого у приміщенні не було, але наказ був ним підписаний та скріплений печаткою. На місце викликали поліцію та працівників ВСП, поки вони приїхали на нього зробили наказ про мобілізацію, хоч він не пройшов ВЛК (не був в жодному кабінеті)», - написала Віолетта Таран.

Вона також розповілаа, що в даний момент її чоловік перебуває у дорозі до військової частини, розташованої у Рівному. Жінка висуває звинувачення в адресу працівників Шевченківського РТЦК та СП вимагає відповідальності за їхні дії під час затримання та викрадення її чоловіка.

Керівник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов вже відреагував на цю ситуацію, заявивши, що службова перевірка за цим випадком вже розпочата і має тривати згідно з встановленими законодавством процедурами впродовж місяця. Він також обіцяє вжити швидких заходів щодо розгляду цієї справи та покарання винних осіб.

📅Нагадаємо, у Хустському РТЦК та СП проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства. Там 13 березня чоловіка затримали прикордонники при «спробі незаконного перетину» кордону. Однак не витримавши тортур у військкоматі, той намагався перерізати собі вени.