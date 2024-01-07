У невизнаному «Придністров’ї» заявили про атаку дрона: спалено військовий гелікоптер – ЗМІ

17 березня 2024, 17:55

На росії пропагандистські ЗМІ з посиланням на так зване "МДБ" невизнаної Придністровської Молдовської Республіки (ПМР) у неділю, 17 березня, повідомили про атаку на військову частину, розташовану у невизнаному «Придністров'ї».

🔥Публікується також відео, з місця прильоту нібито у військовій частині. В мережі з’явилось декілька якісних відео як самого моменту вибуху, так й після «прильоту» – ракурсні відеозйомки та фотофіксація спалених залишків від російського військового гелікоптера Ми-8.

🛫У невизнаному «Придністров'ї» повідомили, що це була атака невідомим дроном-камікадзе на в/ч під Тирасполем, обійшлось без жертв серед людей.