У невизнаному «Придністров’ї» заявили про атаку дрона: спалено військовий гелікоптер – ЗМІ

На росії пропагандистські ЗМІ з посиланням на так зване "МДБ" невизнаної Придністровської Молдовської Республіки (ПМР) у неділю, 17 березня, повідомили про атаку на військову частину, розташовану у невизнаному «Придністров'ї».
🔥Публікується також відео, з місця прильоту нібито у військовій частині. В мережі з’явилось декілька якісних відео як самого моменту вибуху, так й після «прильоту» – ракурсні відеозйомки та фотофіксація спалених залишків від російського військового гелікоптера Ми-8.
🛫У невизнаному «Придністров'ї» повідомили, що це була атака невідомим дроном-камікадзе на в/ч під Тирасполем, обійшлось без жертв серед людей.
📅Нагадаємо, що сьогодні вночі виникла потужна пожежа на черговому російському НПЗ в місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї на росії. У соцмережах повідомлялось місцевими свідками події, що на Новому Палаючому Заводі пролунало принаймні п’ять вибухів під час влучних ударів БпЛА. Міноборони на росії поширило інформацію, що вночі над вісьмома російськими регіонами нібито було знищено 35 «ворожих» БпЛА.