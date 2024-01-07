ГУР спростувало російські фейки про збитий український гелікоптер Black Hawk

17 березня 2024, 18:42

У пресслужбі Головного управління розвідки (ГУР МО) було спростовано фейкове повідомлення російських пропагандистів щодо збитого гелікоптера Black Hawk, що належить Українській армії. Про це було повідомлено на офіційному інтернет-ресурсі відомства та в соцмережах.

📢«Усі борти "Black Hawk" Головного управління розвідки Міністерства оборони України знаходяться у відмінному робочому стані; їх екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання. Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із Кремля, які розповсюджують фейки про нібито збиття вертольота військової розвідки України, слід менше зловживати спиртним», - заявили у ГУР.

Раніше, 17 березня, міністерство оборони на росії заявило, що нібито збито розрахунком ПЗРК «Верба» гелікоптер Мі-8 Збройних Сил України поблизу Лукашівки Сумської області, який направлявся до села Козинки Білгородської області.

Варто відзначити, що російський «військкор» євген піддубний спочатку повідомив про збиття американського вертольота UH-60 (Black Hawk) або Мі-24, але згодом виправився, вказавши, що це був військово-транспортний вертоліт Мі-8, на борту якого могло бути до 20 українських військових, які нібито планували десантуватися біля російського села Козинка.

Також наразі на території російської окупаційної федерації триває рейд добровольчих російських визвольних батальйонів. Упродовж дня 17 березня «Російський добровольчий корпус» РДК, Легіон «Свобода Росії» та Сібат повідомили, що контролюють селище Горьківської у Білгородській області на росії.