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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
17 березня 2024, 19:53

На Херсонщині у Бериславському районі росіяни поранили цивільну людину

У селі Львове Бериславського району Херсонщини, за даними пресслужби Херсонської ОВА, у неділю, 17 березня, російські окупаційні війська скинули вибухівку з безпілотника, що призвело до поранення цивільного чоловіка.

📢«російська армія продовжує крити вогнем мирні населені пункти Херсонщини. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав житель села Львове, що на Бериславщині. 43-річного чоловіка доставили до лікарні. У нього діагностували вибухову травму, уламкові поранення, відкритий перелом ноги. Медики надають йому необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Також, варто згадати, що в Миколаєві у неділю, 17 березня, пролунали два вибухи під час повітряної тривоги через ракетну атаку з боку російських загарбників. Станом на 14:30 було відомо про двох постраждалих, а о 14:55 начальник ОВА повідомив, що поранених уже п'ятеро.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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