Остаточно схвалено €5 млрд від ЄС на зброю для України

18 березня 2024, 16:39

На засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу ухвалено остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру. Про це повідомлено Міністерством закордонних справ у понеділок, 18 березня.

У засіданні брав участь глава українського МЗС Дмитро Кулеба, який висловив вдячність за цей крок та подякував Чехії за ініціативу щодо закупівлі снарядів для України та всім країнам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

📢«Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення», – зазначив Кулеба.

Міністр також підкреслив, що погрози росії щодо членів НАТО та ЄС свідчать про те, що російський диктатор путін прагне й надалі розширювати свою агресію. Підтримка України – єдиний спосіб завадити цим планам.

📢«Український солдат – єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі», – підкреслив міністр.

Кулеба також висловив підтримку ініціативі президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн щодо використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України. За його словами, союзники також мають знайти необхідні правові підстави та політичну волю для використання не лише доходів, але й самих активів.

📅Раніше ЗМІ повідомили, що Угорщина відмовилася від блокування 5 мільярдів євро військового фонду Європейського Союзу для України.