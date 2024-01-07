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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події / Регіональні
18 березня 2024, 16:49

На Луганщині СБУ нищить ворога за допомогою наземних дронів

За допомогою наземних дронів «власного виробництва» співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях дистанційно мінують на лінії бойового зіткнення шляхи переміщення ворожої бронетехніки та особового складу.

✔️Лише протягом кількох днів на одній ділянці, завдяки технології дистанційного мінування, відмінусовано танк Т-80 разом з екіпажем.

✔️На другій – танк з екіпажем, десантом та боєкомплектом, а вночі злетів у повітря ворожий МТЛБ зі штурмовиками.

❗ На рашистів чекає ще багато «полум’яних сюрпризів» від СБУ. Нищимо ворога до повної Перемоги!

Джерело: "ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях"
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