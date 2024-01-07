У Конотопі постраждала цивільна інфраструктура від російського обстрілу

18 березня 2024, 17:04

Окупаційні російські війська завдали удару по місту Конотоп Сумської області. Ворожим ударом було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомили представники Сумської обласної військової адміністрації у Telegram у понеділок, 18 березня.

📢«Сьогодні ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району... Попередньо, загиблих немає. У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери», – зазначено у повідомленні.

Представники обласної влади підкреслили, що на місці події працюють всі необхідні служби, і наразі уточнюються наслідки атаки. Також було зроблено заклик до громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше Повітряні сили повідомляли про запуски керованих авіаційних бомб російськими військами на територію Сумщини. Також спостерігалися ракетні атаки у напрямку Конотопа.

📅Нагадаємо, що 17 березня місто Конотоп двічі зазнало ракетних ударів, в результаті чого були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Також відбувались атаки на місто Суми, про постраждалих в той час не повідомлялося.