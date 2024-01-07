Бенксі підтвердив авторство нового артоб'єкта у вигляді дерева в Лондоні

18 березня 2024, 17:23

Англійський вуличний митець Banksy підтвердив авторство роботи, яка з'явилася на півночі Лондона у неділю, 17 березня. У понеділок він опублікував фотографії цього артоб'єкта на своїй Instagram-сторінці з 12 мільйонами підписників. Ці фотографії також стали першими в акаунті художника стріт-арту у 2024 році.

Артоб'єкт з'явився в ніч на 17 березня на стіні однієї з будівель поруч із парком Фінсбері, згідно з інформацією від BBC News. На стіні, за підпиляним деревом, намальовано зелену масу, схожу на крону з листям, і зображення людини, яка тримає балон та шланг від краскопульта для подачі рідини під тиском.

Щодо застосованого методу, ймовірно, для нанесення фарби використовувався балон під тиском – фарборозпилювач, що вказує на зображення людини з таким приладом. Колір фарби збігається з кольором, який використовує місцева рада району Іслінгтон для вуличних знаків, що свідчить про уважність Бенксі до дрібних деталей у своїх роботах.

Робота митця з'явилася у місці соціального житла в одному з найбідніших районів Лондона. Місцеві мешканці почали ділитися зображенням артоб'єкта в соціальних мережах та фотографуватися перед ним. Також вони жартують, що тепер їхня орендна плата «злетить до небес».

Бенксі — один із найвідоміших вуличних митців у світі, хоча його особистість офіційно невідома. Анонімний художник зазвичай підтверджує своє авторство, публікуючи фотографії своїх творінь на своєму вебсайті та в соцмережах.

У грудні 2023 року в Лондоні нову роботу Бенксі вкрали за годину після того, як він підтвердив своє авторство. За підозрою у крадіжці дорожнього знаку STOP із намальованими на ньому трьома безпілотниками затримали чоловіка.