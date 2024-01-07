Ще один чоловік загинув на Закарпатті у річці Тиса при спробі втекти з України

18 березня 2024, 17:42

На Закарпатті в річці Тиса прикордонні служби виявили тіло загиблого чоловіка. Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України у понеділок, 18 березня.

Вчора наші прикордонники відділу Тячів Мукачівського загону отримали повідомлення від своїх румунських колег про виявлення тіла людини у річці Тиса. Згідно з наданою інформацією, загиблий ідентифікований як 33-річний громадянин України, що мешкав у місті Харків.

У Держприкордонслужбі наголошують, що цей випадок став 22-м з початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, коли люди загинули під час спроби перетнути річку, що є кордоном з Румунією.

📢«Інформуємо, що, незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно. Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров'ю», – попереджають у ДПСУ.

📅Нагадаємо, раніше на Закарпатті був виявлений чоловік, який три дні блукав у горах без їжі та води. Також недавно із річки Тиса було витягнуто тіло молодого хлопця.