На Херсонщині російські окупанти атакують цивільну інфраструктуру, серед постраждалих – троє поліцейських

18 березня 2024, 12:09

У Херсонській області за останню добу три поліцейських отримали поранення внаслідок обстрілів, повідомила Нацполіція в понеділок, 18 березня.

📢«російські агресори вкотре атакували цивільну інфраструктуру Бериславського та Херсонського районів, били з артилерії, мінометів, танків, авіації та БпЛА. В результаті обстрілів постраждали чотири людини, серед них – троє поліцейських», - йдеться у заяві.

Було зазначено, що від обстрілів російських окупантів потерпали Херсон, Садове, Антонівка, Наддніпрянське, Понятівка, Киселівка, Іванівка, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Гаврилівка, Львове, Нововоронцовка та Дудчани.

Руйнувань та ушкоджень зазнали шість приватних та два багатоповерхові житлові будинки, два автомобілі, газова АЗС та автосервісне підприємство.

Вказується, що російські війська атакували дроном Львове. Внаслідок вибуху скинутої вибухівки постраждав 43-річний чоловік, у нього діагностовано мінно-вибухову травму та вогнепальні поранення різних частин тіла.

Атака дроном-камікадзе у Бериславі призвела до пошкодження багатоповерхового житлового будинку, у Нововоронцовці – до ушкодження газової заправки, а в Антонівці – до пошкодження автомобіля.

У Іванівці російські війська здійснили атаку з танка, що спричинило поранення трьох поліцейських, які отримали контузії.

Також з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра були обстріляне місто Херсон з артилерії. Внаслідок обстрілу постраждала припортова інфраструктура та житлові квартали, а також було пошкоджено автосервісне підприємство у Дніпровському районі та багатоповерховий житловий будинок у мікрорайоні Корабель.

За останню добу поліція отримала 157 заяв і повідомлень громадян про правопорушення. Було відкрито шість проваджень за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялось, що на Харківщині російські війська атакували пожежну частину, внаслідок чого один рятувальник отримав поранення.