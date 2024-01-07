Закарпатський ОТЦК заперечує побиття та доведення до самогубства хлопця, припускаючи, що наругу над собою здійснив сам

18 березня 2024, 12:31

У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заперечують причетність до побиття 28-річного Євгена Хабарова, але підтвердили його спробу суїциду. Про це було повідомлено у фейсбуці Закарпатського ОТЦК та СП в понеділок, 18 березня.

📢«Зі всією відповідальністю заявляємо, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова Є.В. співробітниками РТЦК не вживалося. Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції», – сказано у повідомленні.

Відповідно до заяви від ТЦК, Євгена Хабарова 1996 року народження, який зареєстрований у Харкові, затримали 13 березня співробітники Державної прикордонної служби України при спробі незаконного перетину державного кордону. Надалі хлопця відправили до відділу Хустського районного ТЦК та СП у місті Іршава виключно для уточнення військово-облікових даних. Вже 14 березня під час здійсненні над ним військово-лікарській комісії хлопець заявив, що не має довіри до даної ВЛК, тому його відразу ж перевели у Хуст.

📢«У Хустському РТЦК громадянин Хабаров Є.В. поводив себе неадекватно. Між 3 год. 10 хв та 3 год. 30 хв громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони Хустського РТЦК. Черговий роти помітив, що військовозобов’язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Хабарова Є.В., який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові. Хабарову Є.В. було надано невідкладну домедичну допомогу. На місце події було викликано медиків швидкої допомоги, які госпіталізували Хабарова Є.В. На обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду. Медики зафіксували, що госпіталізований був в істеричному стані. Лікарі також констатували, що такий стан міг бути викликаний вживанням наркотичних препаратів або речовин. Згодом, у нижній білизні Хабарова Є. В. було виявлено пластину препарату «Гідазепам», який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10», – розповіли в ТЦК.

У Закарпатському ОТЦК та СП закликали « припинити маніпуляції щодо цього випадку і не кидати тінь на співробітників ТЦК, які гідно виконують поставлені завдання ».

📢«Зі всією відповідальністю заявляємо, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова Є.В. співробітниками РТЦК не вживалося. Подряпини на обличчі військовозобов’язаного Хабарова Є.В. не свідчать про фізичну наругу над ним, ці рани Хабаров міг заподіяти собі сам з метою симуляції», – зазначили у Закарпатському ТЦК.

📅Нагадаємо, що 16 березня дівчина Євгена, Ганна, заявила у своєму Instagram, що її хлопця викрали з готелю у місті Виноградів, відвезли силою спочатку до прикордонного пункту пропуску «Вилок», а потім до Хустського районного ТЦК, де й довели хлопця до спроби самогубства.

У Закарпатському ТЦК розпочали службову перевірку, а обласна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства. Хлопець потрапив до Хустської міської лікарні.