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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
18 березня 2024, 13:08

У Нікополі виникла пожежа на АЗС під час російського обстрілу

У місті Нікополь Дніпропетровської області пожежники успішно припинили пожежу на автозаправній станції, що виникла в результаті чергового обстрілу з боку ворожих сил російських окупантів. Про це повідомлено у понеділок, 18 березня, за даними пресслужби ДСНС.

📢«Сьогодні вранці російські окупаційні війська вчергове атакували Нікополь. У результаті ворожого удару виникло займання на території АЗС. По прибуттю рятувальники встановили, що горить газова колонка та існує загроза поширення пожежі. Займання ліквідовано. Постраждалих немає», – йдеться у заяві ДСНС.

📅Нагадаємо, що на Харківщині було зафіксовано напад на пожежну частину, внаслідок чого постраждав один з рятувальників.

Джерело: "ДСНС України"
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