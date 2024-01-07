У Нікополі виникла пожежа на АЗС під час російського обстрілу

18 березня 2024, 13:08

У місті Нікополь Дніпропетровської області пожежники успішно припинили пожежу на автозаправній станції, що виникла в результаті чергового обстрілу з боку ворожих сил російських окупантів. Про це повідомлено у понеділок, 18 березня, за даними пресслужби ДСНС.

📢«Сьогодні вранці російські окупаційні війська вчергове атакували Нікополь. У результаті ворожого удару виникло займання на території АЗС. По прибуттю рятувальники встановили, що горить газова колонка та існує загроза поширення пожежі. Займання ліквідовано. Постраждалих немає», – йдеться у заяві ДСНС.

📅Нагадаємо, що на Харківщині було зафіксовано напад на пожежну частину, внаслідок чого постраждав один з рятувальників.