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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
18 березня 2024, 13:34

На Харківщині російські окупанти поцілили по православному храму

Вранці 18 березня російські загарбники здійснили атаку на село Новоосинове, що входить до складу Курилівської громади на Куп'янщині. Це село знаходиться неподалік від лінії фронту і постійно опиняється під обстрілами російської артилерії, повідомили у ДСНС.

📢«Снаряд ворога влучив у котельню, розташовану біля церкви. Внаслідок вибуху котельня спалахнула, а також вогнем охопився дровник. Пожежу було ліквідовано після того, як вона поширилася на площу приблизно 60 квадратних метрів», - зазначено у звіті ДСНС у понеділок, 18 березня.

Рятувальники зробили все можливе, щоб вогонь не поширився на церкву. Крім того, в результаті вибуху пошкоджені будівля сільської ради та дві приватні оселі. Одна людина отримала поранення.

📅Треба нагадати, що у ніч на 12 березня російська авіація здійснила наліт на житловий район міста Куп'янськ, скинувши керовану авіабомбу, що призвело до руйнування 5-поверхового житлового будинку.

📅Також варто згадати, що 4 березня росія вперше застосувала керовані авіаційні бомби з касетними снарядами по Куп'янську. Касетні снаряди відрізняються від інших видів зброї тим, що збільшують зону ураження та становлять ще більшу загрозу для цивільного населення.

Джерело: "ДСНС України"
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