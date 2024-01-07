На Харківщині російські окупанти поцілили по православному храму

18 березня 2024, 13:34

Вранці 18 березня російські загарбники здійснили атаку на село Новоосинове, що входить до складу Курилівської громади на Куп'янщині. Це село знаходиться неподалік від лінії фронту і постійно опиняється під обстрілами російської артилерії, повідомили у ДСНС.

📢«Снаряд ворога влучив у котельню, розташовану біля церкви. Внаслідок вибуху котельня спалахнула, а також вогнем охопився дровник. Пожежу було ліквідовано після того, як вона поширилася на площу приблизно 60 квадратних метрів», - зазначено у звіті ДСНС у понеділок, 18 березня.

Рятувальники зробили все можливе, щоб вогонь не поширився на церкву. Крім того, в результаті вибуху пошкоджені будівля сільської ради та дві приватні оселі. Одна людина отримала поранення.

📅Треба нагадати, що у ніч на 12 березня російська авіація здійснила наліт на житловий район міста Куп'янськ, скинувши керовану авіабомбу, що призвело до руйнування 5-поверхового житлового будинку.

📅Також варто згадати, що 4 березня росія вперше застосувала керовані авіаційні бомби з касетними снарядами по Куп'янську. Касетні снаряди відрізняються від інших видів зброї тим, що збільшують зону ураження та становлять ще більшу загрозу для цивільного населення.