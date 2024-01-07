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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
18 березня 2024, 13:52

Кабінет міністрів України додатково виділив мільярди на дрони

Кабінет міністрів України затвердив виділення додаткових 5 мільярдів гривень для потреб Сил безпеки й оборони, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram в понеділок, 18 березня.

📢«Ці кошти будуть спрямовані на придбання дронів, необхідних для наших захисників на передовій», – зазначив він.

Шмигаль наголосив, що кожна гривня, яка надходить у держбюджет у вигляді податків, буде використовуватися на зміцнення обороноздатності України.

📅Нагадаємо, що в грудні Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що Україна планує виготовити 1 мільйон дронів у 2024 році. Пізніше уряд уточнив, що мова йшла про FPV-дрони. Проте, якщо врахувати безпілотники інших типів, їхня кількість буде ще більшою.

На початку березня в Уряді спрогнозували, що у поточному році Україна може виготовити до 2 мільйонів БпЛА різних типів. Відповідні потужності постійно збільшуються.

Джерело: "Прем‘єр-міністр України"
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