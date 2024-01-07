Зеленський провів чергову Ставку: оборонна інфраструктура та фронт

18 березня 2024, 16:11

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій обговорювалися питання стосовно ситуації на фронті, стану інфраструктури та будівництва оборонних рубежів. Про це повідомив глава держави у своєму каналі в Telegram в понеділок, 18 березня.

📢«Отримав детальні зведення з фронту. Доповідь Головкома Олександра Сирського за основними напрямками активних дій. Доповіді щодо витрат та надходження боєприпасів, дані розвідок. Також пройшлися по стану виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів», – зазначив він.

Крім того, президент заслухав доповіді про виконання раніше прийнятих рішень Ставки щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури, таких як енергетика, водопостачання та газопостачання.

З цього питання заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем’єра Олександра Кубракова, голів правління Нафтогазу Олексія Чернишова та Укренерго Володимира Кудрицького.

Також було обговорено питання продовження будівництва оборонних рубежів, про що заслухали доповіді від прем’єр-міністра та голови спеціальної служби транспорту Міноборони Богдана Бондара. Зеленський підкреслив, що робота над цим питанням продовжується.

📅Тижнем раніше стало відомо про будівництво фортифікацій на території України у три смуги та загальною протяжністю понад 2000 кілометрів. Президент висловив надію на своєчасне завершення цих важливих робіт.