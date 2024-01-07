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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
18 березня 2024, 16:11

Зеленський провів чергову Ставку: оборонна інфраструктура та фронт

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій обговорювалися питання стосовно ситуації на фронті, стану інфраструктури та будівництва оборонних рубежів. Про це повідомив глава держави у своєму каналі в Telegram в понеділок, 18 березня.

📢«Отримав детальні зведення з фронту. Доповідь Головкома Олександра Сирського за основними напрямками активних дій. Доповіді щодо витрат та надходження боєприпасів, дані розвідок. Також пройшлися по стану виконання укладених контрактів та контрактування на майбутні періоди: закупівля та виробництво техніки, озброєння, снарядів», – зазначив він.

Крім того, президент заслухав доповіді про виконання раніше прийнятих рішень Ставки щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури, таких як енергетика, водопостачання та газопостачання.

З цього питання заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем’єра Олександра Кубракова, голів правління Нафтогазу Олексія Чернишова та Укренерго Володимира Кудрицького.

Також було обговорено питання продовження будівництва оборонних рубежів, про що заслухали доповіді від прем’єр-міністра та голови спеціальної служби транспорту Міноборони Богдана Бондара. Зеленський підкреслив, що робота над цим питанням продовжується.

📅Тижнем раніше стало відомо про будівництво фортифікацій на території України у три смуги та загальною протяжністю понад 2000 кілометрів. Президент висловив надію на своєчасне завершення цих важливих робіт.

Джерело: Офіс Президента"
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