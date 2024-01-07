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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
18 березня 2024, 16:24

Посольство Великої Британії спростувало фейк про смерть короля Чарльза ІІІ

Новина про смерть британського короля Чарльза III, що миттєво була поширена у соцмережах, – є фейком. Про це офіційно повідомило посольство Великої Британії в Україні в понеділок, 18 березня.

📢«Хочемо повідомити, що новина про смерть Короля Чарльза III є фейком», – сказано у повідомленні.

Цю фейкову інформацію про смерть британського короля Чарльза III, ймовірно, придумали та розтиражували російські пропагандистські ЗМІ. Ця «новина» з'явилася 18 березня на російських телеграм-каналах з посиланням на Букінгемський палац. Проте на офіційному інтернет-ресурсі королівської сім'ї такої новини не було. Також підхопили «новину» про смерть Чарльза III та опублікували декілька українських телеграм-каналів та сайтів.

Джерело: "British Embassy Kyiv"
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