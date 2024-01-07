США не дадуть Україні програти у війні з росією

19 березня 2024, 14:30

США та їхні союзники не планують залишити Україну на «полі бою» проти росії, стверджує голова Пентагону, Ллойд Остін, виступаючи на 20-й зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у вівторок, 19 березня.

📢«Ми знаємо, що умови в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими. На жаль, цивільне населення потерпає від атак російських безпілотників. Наш меседж сьогодні чіткий: США не дадуть Україні програти, ця коаліція не дасть Україні програти, і вільний світ не дасть Україні програти», – підкреслив Остін.

Він додав, що військова підтримка України є вкладом Заходу у власну безпеку.

📢«Ми вкотре підкреслюємо, що будемо залишатися об'єднаними та сильними. Адже питання свободи України для всіх нас важливе. І тому ми маємо забезпечити, щоб Путін зупинився в Україні. Ми знаємо, що він хоче йти далі. Але Україна може зупинити Путіна», – сказав він.

Глава Пентагону також запевнив, що наразі союзники шукають способи безперебійної підтримки України.

📅Нагадаємо, що в Конгресі США ведуться роботи над новим законопроєктом для підтримки України, який буде відрізнятися від того, що був прийнятий Сенатом.