Шольц зазначив, що допомога Україні – важливе послання путіну

19 березня 2024, 17:43

Найважливішим «меседжем» громадянину росії та диктатору путіну — є рішуча військова допомога Україні, як повідомляє NTV за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца.

📢"Він повинен знати, що його припущення про те, що ми не зможемо підтримувати Україну так довго, як це необхідно, помилкові… Це означає, що він не повинен розраховувати на те, що в США буде обрано президента, який тут же поховає Україну разом із собою", – заявив політик.

Канцлер наголосив на необхідності визнання путіним складної ситуації та можливості досягнення «справедливого, а не продиктованого миру». Шольц підкреслив, що першим кроком у цьому напрямку має бути виведення російських військ з України.

📅Раніше канцлер висловив переконання, що західні союзники повинні вжити чотири кроки для прискорення завершення війни в Україні.

А сьогодні стало відомо, що Німеччина надасть Україні пакет військової допомоги на 500 млн євро, що включає сотні одиниць військової техніки.