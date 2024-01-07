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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
19 березня 2024, 11:57

Замість Юрія Ігната начальником служби звязків з громадськістю Повітряних Сил ЗСУ призначено Євлаша Іллю

Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України начальником служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних Сил Збройних Сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича.

Ілля Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю. Очолював службу звʼязків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Київ та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Речник східного угруповання військ.

Джерело: "Командування Повітряних Сил ЗСУ"
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