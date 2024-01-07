На фронті загинув телеведучий Птро Цурукін, який вважався зниклим безвісти

19 березня 2024, 12:08

Телеведучий і редактор Петро Цурукін, який загинув на фронті, вважався зниклим безвісти протягом кількох місяців, але підтвердження його смерті з'явилося нещодавно, повідомила Трускавецька міська рада.

📢«Понад пів року вважався зниклим безвісти трускавчанин Цурукін Петро Миколайович, 1990 р.н. На жаль, найгірші побоювання підтвердилися — воїн-Герой дійсно загинув. Висловлюємо щирі співчуття мамі Лесі Василівні, родині, друзям та всім, хто знав покійного Петра», - йдеться в заяві.

Петро Цурукін працював головним редактором проєкту "Один за всіх" на телеканалі СТБ і був ведучим на телеканалі KYIV LIVE.

❗За даними Інституту масової інформації, Петро Цурукін - 74-й журналіст, життя якого взяла загарбницька російська війна проти України.

📅Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув інший журналіст – Дмитро Сінченко, який був відомий під позивним «Перун» та був бійцем Української добровольчої армії.