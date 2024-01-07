путін знову збирається з візитом до Китаю – ЗМІ

19 березня 2024, 12:22

Повідомляється, що громадянин росії путін планує здійснити поїздку до Китаю у травні для проведення переговорів із Сі Цзіньпіном. Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на п'ять власних джерел у вівторок, 19 березня.

📢«путін відвідає Китай», – повідомило видання одне з джерел, яке побажало залишитися анонімним.

Подробиці цієї інформації були окремо підтверджені ще чотирма джерелами, які також висловили бажання залишитися невідомими.

Ще одне джерело зазначило, що візит до Китаю російського путіна може бути заплановано саме у другій половині травня.

Також повідомляється, що цей візит путіна відбудеться перед запланованою поїздкою Сі Цзіньпіна до Європи.

У кремлі відмовилися від коментарів, а Пекін поки не надав коментаря щодо цієї інформації.

📅Нагадаємо, що у жовтні 2023 року путін також відвідав Китай, провівши зустріч з Сі Цзіньпіном 18 жовтня. Попередньо російський лідер виступив на третьому Міжнародному форумі «Один пояс, один шлях». Тоді у ГУР заявили, що наслідки цього візиту для Пекіна будуть кращими, аніж для москви.