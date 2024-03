19 березня 2024, 12:56 Міністр закордонних справ України планує перший візит в Індію з початку повномасштабної війни Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує відвідати Індію наприкінці березня. Про це повідомило видання The Hindu з посиланням на дипломатичне джерело у вівторок, 19 березня. Вказується, що інформація про візит Дмитра Кулеби з'явилися за кілька днів після того, як радник із національної безпеки Індії Аджіт Довал провів телефонну розмову з главою Офісу президента України. 📢«За візитом пана Кулеби слідкуватимуть уважно, оскільки це буде перший візит високопоставленого українського чиновника до Індії з початку війни», – йдеться у статті. Війна привернула увагу індійських ЗМІ після того, як The Hindu опублікувала повідомлення про те, що деяких індійців ошукали шахрайські російські агентства з працевлаштування для роботи помічниками російських військових на фронті бойових дій з Україною. У перші місяці повномасштабної загарбницької війни також з'являлися повідомлення про те, що Україна залучила деяких представників Індії – нерезидентів, які погодилися добровільно діяти на боці України. Очікується, що ці питання також будуть порушені під час візиту Міністра закордонних справ України до Індії. 📅Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Індія звернулася до росії з проханням про дострокове звільнення деяких своїх громадян, які «працюють» в армії російських окупантів на «допоміжних роботах». Дана заява МЗС Індії з’явилась після того, коли місцева газета розповсюдила інформацію про те, що минулого року майже 100 громадян Індії були завербовані в армію російських загарбників за річними контрактами. Джерело: "The Hindu" irtafax.com