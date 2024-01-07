Ризик спалаху ядерної війни в світі наразі більший, ніж будь-коли – генсек ООН Гуттеріш

19 березня 2024, 13:29

Згідно з повідомленням Independent, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив обурення щодо зростаючого ризику ядерної війни у світі, який наразі досягає свого піка. Він вказав, що цей ризик є результатом «геополітичної напруженості та недовіри».

📢«(Напруженість і недовіра) підвищили ризик ядерної війни до найвищої точки за десятиліття», - зазначив Гутерріш.

Ці заяви стали відповіддю на заяву російського диктатора путіна щодо загрози ширшого конфлікту, що виникає з війни в Україні, та погрозами з боку кремля про «готовність до ядерної війни».

Диктатор путін заявив про готовність до ядерної війни в інтерв'ю російському пропагандисту дмитру кисельову. Він наголосив, що «російська ядерна тріада сучасніша за будь-яку іншу» і що не має наміру відмовлятися від своїх амбіцій в Україні та світі, погрожуючи Третьою світовою війною у разі конфлікту росії з НАТО.

Варто зауважити, що саме агресивна росія має наміри найближчим часом напасти на членів Альянсу – країни Балтії чи Фінляндію.