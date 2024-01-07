Президент України провів переговори з главою Європейської Ради

19 березня 2024, 13:39

Президент України Володимир Зеленський зазначив у Telegram, що він провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у вівторок, 19 березня.

Вказується, що розмова відбулась перед засіданням Європейської ради.

📢«Насамперед обговорили подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС, а також подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС», – зазначив Зеленський.

Президент також висловив подяку Мішелю за затвердження Радою ЄС рішення про виділення 5 млрд євро на зброю для України з Європейського фонду миру. Також обговорювалась можливість збільшення постачання артилерійських боєприпасів в Україну.

📢«Обговорили важливість продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік. Підкреслив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни», – додав глава держави.

Нагадаємо, що тижнем раніше Єврокомісія затвердила проєкт переговорної рамки з Україною, про що повідомив виконавчий віцепрезидент ЄК Марош Шефчович у Страсбурзі.