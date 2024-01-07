На Херсонщині загинув чоловік, підірвавшись на російській вибухівці

19 березня 2024, 13:57

На Херсонщині постраждав пастух від розриву вибухівки, залишеної російськими окупантами. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі у вівторок, 19 березня.

Трагедія трапилася поблизу села Молодецьке. Чоловік, який випасав худобу, знайшов невідомий вибуховий предмет.

📢«Він вирішив взяти його з собою. Снаряд здетонував, внаслідок чого місцевий житель отримав травми, несумісні з життям», – зазначив глава ОВА.

Зазначається, що за знешкодження вибухівки відповідають професійні сапери, які мають необхідні навички та досвід для цієї роботи. Прокудін закликав місцеве населення повідомляти про знахідки подібних предметів поліції або рятувальникам.

📅Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Куп'янську на Харківщині внаслідок підриву на власному городі загинув 43-річний чоловік. А в селі Широка Балка на Херсонщині під час роботи в полі від розриву ворожого боєприпасу постраждав місцевий мешканець.