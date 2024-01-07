Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
19 березня 2024, 13:57

На Херсонщині загинув чоловік, підірвавшись на російській вибухівці

На Херсонщині постраждав пастух від розриву вибухівки, залишеної російськими окупантами. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі у вівторок, 19 березня.

Трагедія трапилася поблизу села Молодецьке. Чоловік, який випасав худобу, знайшов невідомий вибуховий предмет.

📢«Він вирішив взяти його з собою. Снаряд здетонував, внаслідок чого місцевий житель отримав травми, несумісні з життям», – зазначив глава ОВА.

Зазначається, що за знешкодження вибухівки відповідають професійні сапери, які мають необхідні навички та досвід для цієї роботи. Прокудін закликав місцеве населення повідомляти про знахідки подібних предметів поліції або рятувальникам.

📅Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Куп'янську на Харківщині внаслідок підриву на власному городі загинув 43-річний чоловік. А в селі Широка Балка на Херсонщині під час роботи в полі від розриву ворожого боєприпасу постраждав місцевий мешканець.

Джерело: "Херсонська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: