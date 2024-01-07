На фронті загинув майстер спорту з кікбоксингу Іван Фесенюк

19 березня 2024, 14:17

На Авдіївському напрямку під час виконання бойового завдання загинув боєць 3-ї окремої штурмової бригади, відомий як майстер спорту з кікбоксингу Іван "Бонус" Фесенюк. Інформацію про це оприлюднили у Facebook-спільноті WBC Ультрас Динамо.

📢«До повномасштабного вторгнення він активно займався фізичним розвитком української молоді та представників трибуни зокрема, був майстром спорту з кікбоксингу», – зазначається у дописі.

У коментарях до поста друзі Івана згадують, що він здобував золото на Чемпіонаті світу з кікбоксингу у 2019 році та те, що він був талановитим тренером для дітей та дорослих.

Іван не встиг створити власну сім’ю. У нього залишилися мати, сестри та брати. Захисник був із багатодітної родини.

📅Нагадаємо, 12 березня, під час бойових дій загинув ще один український спортсмен – 28-річний весляр Дмитро Губанов. Він також майстер спорту, здобував титули чемпіона України та бронзового призера чемпіонату Європи серед юніорів до 19 років, став фіналістом чемпіонату світу серед молоді до 23 років.