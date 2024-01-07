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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
20 березня 2024, 17:37

По Максимівці на Донеччині російські окупанти завдали авіаудару, є загиблі

В черговий раз російські загарбники здійснили авіаудар по Максимівці в Донецькій області, що призвело до смерті двох чоловіків та поранення 72-річної жінки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму каналі в Telegram в середу, 20 березня.

📢«Дві людини загинули й одна поранена внаслідок авіаудару по Максимівці Вугледарської громади. Росіяни вдарили по селу сьогодні в обід, влучили в приватний будинок. Під завалами знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження», – йдеться у його повідомленні.

Крім того, 72-річна жінка отримала поранення та була оперативно госпіталізована.

📅Нагадаємо, що сьогодні росія здійснила ракетний удар по Харкову. Наразі ми знаємо про чотирьох загиблих та сімох поранених. Ймовірно, ще десятки людей можуть перебувати під завалами.

Джерело: "Донецька ОВА"
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