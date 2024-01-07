На росії були змушені визнати зупинку роботи кількох НПЗ: паливні санкції від СБУ, ССО та ГУР

20 березня 2024, 20:01

На росії міністерство енергетики рф вимушено було визнати припинення роботи низки російських нафтопереробних заводів через удари українських безпілотників. Про це повідомляють російські ЗМІ.

📢«Ми обговорюємо з нафтовими компаніями можливість збільшення виробництва пального на тих НПЗ, де його роботу не було зупинено, а також можливість перегляду графіку планових ремонтів», – зазначив міністр енергетики на росії микола шульгінов.

Він також підкреслив, що наразі «прогноз обсягів нафтопереробки на росії залишається на рівні близько минулого року», коли він становив 275 мільйонів тонн нафти.

Міністр також визнав, що зупинка роботи деяких НПЗ на росії призвела до проблем з постачанням пального на схід країни.

✔️Нагадаємо, що за одну ніч безпілотники СБУ атакували три заводи на росії – у містах Рязань, Кстово і Кіриши. 12 березня БпЛА критично пошкодили один з найпотужніших НПЗ на росії – Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез.

✔️Також відомо, що останні влучні атаки українських безпілотників стали причиною зупинення роботи ще трьох нафтопереробних заводів у рф, що призвело до втрати росією 12% її нафтопереробних потужностей.

✔️За останніми даними ЗМІ, з початку цього року вже вдало уражено 13 російських НПЗ.

Як повідомлялося, удари по НПЗ на росії призвели до підвищення цін на газ у Європі.