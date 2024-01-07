Шмигаль перебуває з робочим візитом у Бельгії

20 березня 2024, 12:43

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розпочав свій робочий візит до столиці Бельгії – Брюсселя. Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram-каналі в середу, 20 березня.

📢«Починаємо візит до Брюсселя з гарних новин. Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 року ввезення українських товарів без мит і квот», – зазначив він.

За словами Прем'єр-міністра, «економічний безвіз» дозволить Україні зберегти динаміку вітчизняного експорту, підтримати українських виробників, зміцнити фундамент для подальшої інтеграції до Єдиного ринку ЄС.

📢«Очікуємо, що вже у квітні Європарламент схвалить погоджені домовленості», – додав глава уряду.

📅Напередодні Денис Шмигаль побував з робочим візитом у Люксембурзі, де зустрівся зі своїм колегою Люком Фріденом. Одним з ключових питань була конфіскація заморожених російських активів.