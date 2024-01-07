Поляки розпочали блокування руху пасажирських автобусів на кордоні - ДПСУ

20 березня 2024, 12:55

Польські фермери наразі розпочали блокування руху пасажирських автобусів на пункті пропуску Медика – Шегині. Цю інформацію надала Державна прикордонна служба України у середу, 20 березня.

📢«За наданою інформацією, обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Організатори таких дій блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску Медика, суміжному з українським пунктом пропуску Шегині», – інформує Держприкордонслужба.

За даними прикордонників, фермери планують дозволяти рух автобусів лише по одному раз у дві години, як у напрямку в Україну, так і з неї. Проте, наразі невідомо, на який термін буде тривати блокування руху даної категорії транспорту.

📢«Просимо перевізників та громадян, які планують поїздку через українсько-польський кордон, врахувати цю інформацію», – додала Державна прикордонна служба України.

📅Нагадаємо, що 11 березня Кабмін повідомив про те, що польські протестувальники разом з поліцією блокують автобуси, що їдуть з України до Польщі та назад. Проте, пізніше поліція та МВС Польщі заявили, що ця інформація «не відповідає дійсності».