Готується примусова евакуація дітей із двох громад Сумщини, родини яких не хочуть виїжджати – ОВА

20 березня 2024, 14:05

Голова Сумської обласної військової адміністрації, Володимир Артюх, у середу, 20 березня, повідомив про підготовку примусової евакуації дітей з двох громад. Цю інформацію передали Кордон.Медіа та Суспільне Суми.

У Великій Писарівці, де проживає 80 родин з дітьми, та у Середино-Будській громаді, де залишилося 70 сімей з дітьми, — родини не хочуть виїжджати. Наразі вже подані документи для ухвалення рішення щодо примусової евакуації дітей з цих двох громад на державному рівні.

За словами голови Сумської ОВА, Володимира Артюха, шість областей України готові прийняти сім'ї з дітьми та забезпечити їм проживання та навчання.

Сьогодні планується евакуація 30 людей, заявив Володимир Артюх. У Великописарівській громаді залишилося приблизно 400 людей.

Цього року на Сумщині через обстріли з території росії загинуло 35 людей, серед них — сім дітей. Ще 79 людей отримали поранення, зазначив глава Сумської ОВА.

*Велика Писарівка — селище в Охтирському районі. Поруч із ним розташований пункт пропускного контролю Велика Писарівка — Грайворон на кордоні з Грайворонським районом Бєлгородської області країни-агресорки.

📅За останню добу окупаційні війська рф обстріляли Сумську область 274 рази. Унаслідок обстрілів постраждали громади Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська та Есманська.