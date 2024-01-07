Під російський обстріл потрапило місто Новогродівка, є загиблий та поранені

21 березня 2024, 20:36

Окупаційні російські війська продовжують щодня обстрілювати територію України. Так у четвер, 21 березня, армія рф обстріляла місто Новогродівка Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

📢«Внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула і двоє поранені внаслідок обстрілу Новогродівки», – зазначив Філашкін.

За його словами, рашисти обстріляли Новогродівку сьогодні близько 15:30. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка 1963 року народження, також внаслідок обстрілу поранення отримали дві жінки, яких було оперативно доставлено до лікарняного закладу. На місці російської атаки триває пошуково-рятувальна операція.

💥Також повідомлялось, що вдень, 21 березня російські загарбники атакували балістичними ракетами Миколаїв. Удар рашистів прийшовся на промислове підприємство, внаслідок цієї атаки загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. Всі постраждалі – працівники цього підприємства. Атака росіян на місто зафіксована о 14:29, а сигнал повітряної тривоги пролунав в той самий час.

🚀Першу за 44 дні масовану ракетну атаку провели російські окупанти сьогодні вранці на Київ. Повідомлялось, що ППО збили 31 ракету, 13 людей постраждали.

У Подільському районі столиці уламки збитих російських ракет впали на нежитлову забудову, виникла пожежа на трансформаторній підстанції. У Шевченківському столичному районі пошкоджено було багатоповерховий житловий будинок, горів приватний житловий будинок та три автомобілі. У Святошинському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, уламки пошкодили вікна, також постраждав Свято-Миколаївський храм на Татарці.