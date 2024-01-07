Наслідки масованої ракетної атаки на Київ та область: постраждали чотири людини, пошкоджено 50 будинків

21 березня 2024, 12:20

У Київській області четверо людей постраждали внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів уранці четверга, 21 березня. Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко у своєму фейсбук-пості.

📢«На жаль, внаслідок падіння уламків збитих цілей маємо постраждалих. Станом на 9:30 відомо про 4 людей. Одна з них госпіталізована до лікарні. Травми різного характеру – різані рани кінцівок, садна, травма ока та обличчя. Всім надається необхідна медична допомога», – зазначив він.

Зруйновані будівлі та пожежі зафіксовані у шести населених пунктах у чотирьох районах Київської області.

📢«Вже відомо про пошкодження понад 40 житлових приватних помешкань, 2 багатоповерхівок, 12 автівок. Ушкодження приватних будинків різні: від вибитих вікон до повного руйнування споруд. В багатоповерхівках вибиті вікна, балкони, двері. В одному з населених пунктів також пошкоджено ліцей — вибиті вікна», – додав Кравченко.

В одному з населених пунктів пошкоджено лінії електропередач. Енергопостачання мають відновити до обіду.

За інформацією поліції Київської області, пошкоджено 47 приватних будинків.

Київська міська військова адміністрація (КМВА) також повідомила, що рано вранці у четвер, 21 березня, російські загарбники атакували Київ 31 ракетою, включаючи двома балістичними. У столиці постраждали 13 людей: 6 людей у Святошинському районі та 7 в Шевченківському. Також є руйнування від падіння уламків у трьох районах – Подільському, Святошинському та Шевченківському. Це була перша за 44 дні ракетна атака росії на Київ.