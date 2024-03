21 березня 2024, 12:48 Великі китайські фінустанови та банки не приймають платежі в юанях з росії – ЗМІ Великі китайські банки припинили приймати платежі в юанях з росії, повідомляє видання The moscow Times у четвер, 21 березня. За даними видання, серед тих, хто припинив приймати російські платежі, є мінімум вісім кредитних організацій: Ping An Bank і Bank of Nengbo, які займають 13 і 15 місця з капіталізації, та Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial й China Zheshang. Це блокування платежів у юанях почалося з середини січня цього року, ймовірно, це вимушені обмеження через побоювання вторинних санкцій та тиску з боку США. Відмова банків та фінансових організацій приймати платежі в юанях може суттєво ускладнити розрахунки для російських компаній, проте, за словами фінансистів, є кілька альтернативних шляхів для продовження операцій: через російський банк (платежі від якого поки що приймають у Китаї), через відкриття філії компанії в Китаї чи іншій «дружній» країні, а також співпрацю з партнерами у Гонконгу. Раніше вже повідомлялось, що ключовий для імпортерів з росії, китайський банк Chouzhou Commercial припинив операції з росією та Білоруссю для клієнтів, незалежно від платіжної системи. Китай офіційно не приєднався до санкцій проти росії у зв'язку з війною в Україні, проте, після введення обмежень, китайські банки скоротили роботу з російськими клієнтами, які перебувають під санкціями. 📅Нагадаємо, що недавно Emirates NBD, головний державний банк Дубая, обмежив бізнес із росіянами, закривши російський підрозділ, а також значну кількість великих російських рахунків або пов'язаних з особами, що потрапили під санкції та припинив приймати рублеві перекази та платежі. Irta-fax irtafax.com