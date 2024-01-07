Верховна Рада схвалила закон про соціальний захист військових

21 березня 2024, 13:16

Верховна Рада України прийняла в цілому закон про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі у четвер, 21 березня.

✔️За його словами, законопроєкт №10313 в цілому підтримали 296 депутатів. При цьому документ був значно відкоригований та доопрацьований у комітеті до другого читання.

Зокрема, було закріплено на рівні закону грошова виплата в розмірі 15 млн гривень родині захисника в разі його загибелі.

Також затверджено можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

До того ж до другого читання виключені всі положення про обмеження військовим поширювати певну інформацію у медіа та в мережі Інтернет.

📅Нагадаємо, що після початку війни Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн гривень за смерть військових їхнім родинам.

Згідно зі заявою президента Володимира Зеленського від 25 лютого, на війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових.

Також раніше було повідомлено, що станом на березень 2024 року 70% українців мають серед своїх близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року.