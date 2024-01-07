На дрони для ГУР задонатило 1,5 тисячі росіян під час «виборів путіна»

21 березня 2024, 14:01

Під час міжнародного благодійного збору на придбання чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників «Сич» для підрозділів ГУР МО України найактивнішими учасниками, несподівано, виявилися громадяни росії. Про це в четвер, 21 березня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

📢«За чотири дні до волонтерської акції, яку проводить телеканал Freedom, долучилося майже 3000 людей. З них - 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували qr-код з екранів своїх телевізорів та ґаджетів. Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих "виборів путіна"», – йдеться в повідомленні.

У ГУР відзначили свідомість окремих громадян росії, які «замість участі у кремлівському фарсі вирішили проголосувати доларом та євро за свободу своєї держави».

📢«Це найкраща інвестиція у вільне майбутнє Росії, яке може настати лише у разі цілковитого знищення та демонтажу терористичного режиму в кремлі», – підкреслили в ГУР.

Також було зазначено, що до міжнародного збору на БпЛА «Сич» для воєнних розвідників долучилися українці, що перебувають за кордоном, а також громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.

❗У ГУР наголошують, що збір коштів триває, задонатити можна, перейшовши за 👉 посиланням.

Необхідна сума - 25 мільйонів гривень.

📅Нагадаємо, вибори путіна на минулому тижні європейські ЗМІ назвали найбільш маніпулятивними та фальсифікованими за останні 30 років.