До 10 років за ґратами загрожує колишньому «депутату лнр» - очільнику путінської байкерської організації

21 березня 2024, 14:11

СБУ зібрала доказову базу щодо ексдепутата «парламенту лнр», який сприяв реалізації кремлівського плану анексії українських територій через організацію псевдореферендуму.

Фігурантом є Віталій Кішкінов на прізвисько «прокурор» - «президент» луганського осередку путінського мотоклубу «ночные волки — Донбасс».

Очолюване ним відділення організації рашистських байкерів з 2014 року залучається Кремлем для підтримки окупаційної політики на тимчасово окупованій території Луганщини та в якості інструменту гібридного впливу на населення.

Діяльність цієї структури жорстко контролюється російською владою та спецслужбами.

З перших днів широкомасштабної війни рф проти України очільник луганської «філії» «ночных волков» підтримав агресора та публічно закликав жителів захоплених територій вступати до лав російських НЗФ, аби воювати проти України.

У вересні 2022 року Кішкінов, який у той час був «депутатом народного совета лнр», під час пленарного засідання цього незаконного органу проголосував за «закон» про проведення «референдуму».

На підставі цього «документу» окупанти провели антиконституційний «референдум» на території Луганської області.

Ворожий поплічник обвинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110) та у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Зловмисник переховується на тимчасово окупованій території.

Його оголошено у розшук, проводяться комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти національної безпеки України.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.