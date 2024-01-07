Ще 9 викрадених росією дітей повернуто до України – ОП

22 березня 2024, 18:51

Україна за посередництва Катару забезпечила повернення додому ще дев’ятьох викрадених росією дітей. Про це інформує Офіс президента в п’ятницю, 22 березня.

Серед цих дітей четверо, віком від 3 до 10 років, раніше незаконно вивезені росією з дитячих будинків, а також одна 12-річна дівчинка.

Додатково, ще чотири дитини, які повернулися з тимчасово окупованих територій, звернулися до Центру захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини, свідками яких стали.

За словами офіційного заявника, дітей примушували відвідувати російські школи, де окупанти вплутували пропагандистську машину та переконували, що Україна не є самостійною державою.

📢«Дітей змушували ходити в російські школи, де розповідали, що немає самостійної держави Україна», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, що раніше на росії була розроблена програма "перевиховання" викрадених українських дітей. Також раніше було повідомлено, що з окупованої Херсонщини повернули ще п’ятьох дітей.