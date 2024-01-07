Відтепер в «Дії» доступні ще й документи про освіту

22 березня 2024, 13:46

За інформацією віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, освітні документи вже доступні у додатку "Дія" та їх вже можна завантажити. Це означає, що відтепер більше нема потреби шукати атестат чи диплом у всі освітні документи українців будуть під рукою.

👨‍🎓👩‍🎓Так, відтепер у застосунку "Дія" можна знайти свій атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту, свідоцтво про робітничу кваліфікацію, диплом кваліфікованого робітника, фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора філософії та доктора мистецтв.

📢«Оновіть "Дію", і документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Працюємо, щоб згодом були й додатки», - йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, раніше було повідомлено, що українці тепер мають можливість використовувати "Дію" у країнах Євросоюзу як цифровий гаманець, що дозволяє виконувати різноманітні операції, включаючи відкриття банківських рахунків та отримання електронних медичних рецептів.