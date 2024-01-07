Аварійні відключення у 7 областях України після масованої атаки російських окупантів

22 березня 2024, 14:17

Вранці 22 березня російські загарбники цілеспрямовано здійснили масовану, комбіновану ракетну атаку на українську енергетичну інфраструктуру. За даними Генштабу ЗСУ, росіянами було випущено 90 ракет різних типів та 60 ударних дронів по різних регіонах України, що призвело до значних пошкоджень об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК «Укренерго, мережі обленерго.

Найважча ситуація, наразі, після російських ударів відбувається в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Про це повідомлено в пресслужбі «Укренерго».

📢«Енергосистема зберегла цілісність. Диспетчерський центр «Укренерго» працює над стабілізацією її роботи. Ремонтні бригади розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги», – йдеться у заяві компанії.

Внаслідок російської атаки, вийшла з ладу високовольтна лінія живлення (750 кВ) Запорізької атомної електростанції, але енергопостачання наразі відновлено через резервну лінію 330 кВ, що в свою чергу, була тільки відновлена ремонтними бригадами «Укренерго» 14 березня.

Споживання електроенергії вимушено обмежено в Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Для підтримки безпечної роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі.

📅Нагадаємо, вночі на 22 березня рашисти здійснили масовано-комбіновану ракетну атаку на українські міста, запустивши 151 ракету та ударні БпЛА тиу «шахед». Українська ППО збила 55 ракет і 37 ворожі безпілотники.

Енергетики зазначають, що ця атака російських загарбників, 22 березня, була найбільшою на енергосистему з початку повномасштабної війни.