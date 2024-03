23 березня 2024, 14:26 Сенат США ухвалив бюджет фінансування уряду, шатдаун відміняється Сенат США ухвалив законопроєкт щодо фінансування уряду на рівні 1,2 трлн доларів, тепер його очікує підписання головою Білого дому Джо Байденом. Про це інформує The Associated Press у суботу, 23 березня. Згідно з повідомленням, за документ проголосували 74 сенатори, 24 виступили проти. Законопроєкт тепер направляється на розгляд до Байдена, який, ймовірно, підпише його найближчим часом. Сенат ухвалив бюджет кілька годин після того, як фактично закінчилися кошти на функціонування уряду, що допоможе уникнути призупинення роботи апарату влади – шатдауну. Затверджений бюджет передбачає збільшення видатків на оборону на 3%, а загальні внутрішні витрати залишаються на тому ж рівні. Цей пакет видатків охоплює три чверті фінансування федеральних агентств на наступні шість місяців — до 30 вересня 2024 року. Також варто зазначити, що конгресвумен Марджері Тейлер Грін, яка належить до ультраправого крила Республіканської партії, в п’ятницю, 22 березня, подала резолюцію про зняття спікера Майка Джонсона. Нагадаємо, що попереднього спікера-республіканця Кевіна Маккарті усунули на початку жовтня 2023 року. Процедуру звільнення Маккарті ініціював його колишній партійний товариш, республіканець Метт Гетц, який звинуватив спікера в "укладанні секретної угоди з президентом Джозефом Байденом щодо підтримки України". Джерело: "The Associated Press" irtafax.com