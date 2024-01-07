Внаслідок вибухів знищено російських окупантів з технікою у Мелітополі – ГУР

23 березня 2024, 17:07

У тимчасово окупованому Мелітополі в результаті двох вибухів знищено російських загарбників та їхню військову техніку. Про це у суботу, 23 березня, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

📢«22 березня 2024 року на території тимчасово окупованого Мелітополя відбулось два вибухи. Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці», – зазначили в ГУР.

За попередніми даними відомства, в самому епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки «Камаз» та УАЗ «Patriot». Точні втрати ворога продовжують уточнювати.

📅Нагадаємо, що в листопаді 2023 року в тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок потужного вибуху, організованого партизанами, було остаточно ліквідовано трьох осіб офіцерського складу росгвардії.

Також на вересні 2023 року ЗСУ виконали один з успішних ударів по штабу російських загарбників поблизу тимчасово окупованого Мелітополя.