На Закарпатті жінки протестуапли проти мобілізації і ТЦК та перекривали трасу Київ-Чоп

25 березня 2024, 18:55

У Закарпатті декілька десятків жінок здійснили акцію протесту, перекривши трасу Київ — Чоп, рухаючись безперервно пішохідним переходом. Їхній протест спрямований проти «примусової тотальної мобілізації». Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола в понеділок, 25 березня.

📢«Дорогу перекрили в районі санаторію "Карпати" та у селі Ракошине», – зазначив він. – «На місцях перекриття руху в межах Мукачівського району працюють співробітники поліції. Вони стежать за публічним порядком та наразі в одній із локацій рух вже відновили, забезпечили проїзд для транспортних засобів».

За словами депутата, поліція вже встановила організаторів акції та проводить розслідування за відповідною статтею: «Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства». Організатори протесту заявляли ще 20 березня, що це буде "мирний мітинг".

Глава Мукачівської РВА також відреагував на ситуацію з перекриттям доріг у районі. За його словами, у результаті протесту утворилося скупчення автомобілів, більшість з яких були вантажними. Деякі з цих машин перевозили вантажі, пов'язані з діяльністю Сил Оборони країни, тому пауза в русі могла б коштувати життів бійців на фронті.

📢«Тож хочу звернутися до наших громадян на майбутнє: війна не терпить таких вчинків. Ваші дії мають бути раціональними. Ваші дії не мають шкодити, тим паче фронту і нашим захисникам», - зауважив глава Мукачівської РВА.

📅Нагадаємо, що 22 березня Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради прийняв рішення, що всі аспіранти усіх форм навчання мають право на відстрочку від мобілізації.