По Дергачах на Харківщині російські загарбники завдали ракетного удару

25 березня 2024, 19:49

Повідомляється, що російські окупанти здійснили ракетний удар по місту Дергачі у Харківській області. Про це інформує начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко в Telegram у понеділок, 25 березня.

За інформацією від чиновника, росіянци завдали удару ракетою виключно по цивільних об'єктах.

📢«Внаслідок терористичного удару по нашому місту зруйновано щонайменше два будинки, пошкоджено близько десятка приватних домоволодінь», – заявив Задоренко.

Четверо людей отримали стрес та легкі поранення, від госпіталізації відмовилися.

📅Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення двох балістичних ракет під час цієї атаки. Внаслідок російського удару постраждали 10 людей.