На росії повідомили про атаку БпЛА на Новочеркаську ДРЕС

25 березня 2024, 14:35

У Новочеркаську, Ростовській області на росії, повідомляють про атаку та вибухи в ніч проти понеділка, 25 березня. Атака безпілотників відбувалась на місцеву теплову електростанцію – Новочеркаську ДРЕС. Інформація надійшла від місцевих мешканців через місцеві пабліки, які також публікують оперативно відео з декількома вибухами та спалахами.

💥Місцеві мешканці на власні пристрої фільмують відео зі звуками ймовірно пролітаючих БпЛА та викладають в мережу. Очевидці, нарахували кілька десятків дронів й понад десять вибухів.

🚑🚒Також повідомляється про перебої зі світлом. На місце події виїхали пожежники та "швидкі".

📢«Очевидці повідомляють, що в районі Новочеркаської ДРЕС було видно дим. На місце прибули оперативні служби», - йдеться у повідомленні місцевого Телеграм-каналу.

До того ж у повідомленні наводяться слова працівників надзвичайних служб, які стверджують, що ніяких вибухів та пожеж на наземних об'єктах не було зафіксовано.

Пізніше росЗМІ із посиланням на губернатора Ростовської області зазначили, що два енергоблоки Новочеркаської ДРЕС тимчасово виведено з експлуатації після займання. Чиновник наголосив, що причини займання «ще встановлюються».

Також повідомлено, що через пожежу на підстанції відключилися дві високовольтні лінії, але енергопостачання споживачів, як стверджує чиновник, було відновлено.

Новочеркаська ДРЕС – теплова електростанція, що є основним джерелом генерації електроенергії на Ростовській області, яка забезпечує електроенергією найбільш промислово розвинену південно-західну частину області.

📅Нагадаємо, 22 березня російські загарбники атакували найбільшу ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. В Укргідроенерго повідомили про два прямих влучання російських ракет у ДніпроГЕС – в ГЕС-1 та ГЕС-2.

Загалом у Дніпровську ГЕС влучило 8 російських ракет. На станції зафіксовано значні руйнування. Наразі ГЕС-2 перебуває у критичному стані.